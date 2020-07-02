Месяц авторских чтений во Львове стал доступным для Украины

2 июля, 2020, 17:42

Начался самый трансграничный литературный фестиваль Центрально-Восточной Европы

Двумя вечерними онлайн-встречами - сначала с одним из самых интересных венгерских беллетристов 2000-х Палом Завадой, а потом с украинской писательницей и переводчицей Софией Андрухович - начался самый трансграничный литературный фестиваль Центрально-Восточной Европы Месяц авторских чтений. В частности - Месяц авторских чтений во Львове, сообщает корреспондент Еспресо.TV .

Действо, которое в этом году из-за пандемии вынужденно перешло в онлайн-формат (а значит стало доступным в реальном времени слушателям и зрителям всей Украины), традиционно продлится до 31 июля.

Фестиваль был основан в Брно в 2000 году, позже распространился на другие города. В 2011 году к его проведению присоединилась Острава, в 2012-м - Вроцлав и Кошице, в 2015-м Львов. Цель - представить литературы стран-организаторов, а также литературу каждый раз другой страны, выбранной почетным гостем и дать авторам возможность непосредственного живого общения между собой и с читателями.

Домашнюю линию фестиваля в этом году представляют известные авторы из Украины, Польши и Чехии. А почетным гостем выбрана Венгрия. Поэтому ежедневно в 20:00 и 21:30. есть возможность лично услышать не только отечественных авторов, но и познакомиться с зарубежными. Что важно, случайными эти авторы не являются - они либо имеют интересную авторскую колонку, либо серьезные награды. В частности, среди украинских авторов это в том числе - Андрей Бондарь, Павел Стех, Катерина Михалицина, Артем Чех, Марина Гримич, Оксана Думанская, Андрей Любка и другие.