Массовая резня на Житомирщине: в Киеве задержали подозреваемого
Сообщает пресс-служба Нацполиции.
"2 июля в Киеве, в одном из спальных микрорайонов, следователи уголовной полиции ГУНП Житомирщины задержали подозреваемого. Мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что после содеянного, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.
Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство).
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.
Мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.
- Напомним, 21 июня сообщалось, что в пгт Иршанск Житомирской области нападающий убил одного человека и ранил еще 8.
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