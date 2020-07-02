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Espreso.tvОбществоМасштабные протесты в Эфиопии: более 80 погибших, сотни раненых

Масштабные протесты в Эфиопии: более 80 погибших, сотни раненых

В Эфиопии десятки тысяч людей вышли на улицы в связи с убийством популярного в стране певца Хачалу Хундесса

Правительство жестко отреагировало на протесты, во время столкновений с полицией погибли 81 человек, включая трех сотрудников спецназа полиции, сообщает BBC.

Хундесса известен тем, что в своих песнях поднимал тему борьбы и разочарования народа оромо во время антиправительственного протестного движения 2014-2018 годов. В понедельник, 29 июня, его застрелили неизвестные в столице Аддис-Абебе.

На следующий день в нескольких городах региона Оромян десятки тысяч людей вышли на улицы почтить память певца. Через несколько дней был убит дядя Хундессы. Настроения людей ухудшились, начались беспорядки. Также были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые поддерживали протестующих.

В настоящее время в стране отсутствует связь и интернет.

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