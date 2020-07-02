Легендарная "Нафтуся" станет платной

2 июля, 2020, 11:26

После завершения реконструкции Центрального бювета в Трускавце минеральные воды в нем станут платными для посетителей

Об этом в комментарии "Эспрессо" сообщил главный специалист отдела информационной политики и связей с общественностью Трускавецкого горсовета Владимир Ключак.

Сейчас идет реконструкция Центрального бювета и территории вокруг него, которую планируют завершить до конца июля.

На время реконструкции бювета в Трускавце уже начали продавать минеральную воду.

"Пока открыта временная питьевая галерея, где есть воды Нафтуся, Мария, София и Бронислава - четыре основных воды Трускавца. Вода здесь платная - цена 8,8 грн за 1 литр ", - рассказал Владимир Ключак.

После открытия Центрального бювета вода в нем также будет платной, уточнил он.

В горсовете объяснили, что плату вводят для компенсации расходов на добычу воды. Также она по сути была платной для отдыхающих в санаториях, поскольку цена за воду была включена в цену путевок, подчеркнул Ключак.

Первые сероводородные ванны в Трускавце открыли в 1827 году, когда Галичина входила в Австрийскую империю, что стало фактически датой основания бальнеологического курорта. Современный бювет, который сейчас реконструируют, был построен в советские времена в 1960 году, когда старый австрийский не справлялся с количеством посетителей.

В 2017 году была первая попытка ввести оплату за воду в бювете, тогда ввели оплату за вход в бювет. Бесплатно в бювет можно было зайти только с направлением от врача. Но после многочисленных акций протеста в городе входную плату отменили.

Напомним, как сообщал "Эспрессо" вчера, 1 июля, в Трускавце официально открыли курортный сезон .