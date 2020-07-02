Кулеба заявил, что новый статус в НАТО даст Украине больше информации по Крыму
2 июля, 2020, 15:28
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что новый статус Украины в НАТО дает возможности для получения информации о ситуации в аннексированном Россией Крыму, в частности данные разведок
Об этом он сообщил в интервью Крым.Реалии .
"Новый статус даст членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше", - пояснил министр.
На вопрос, что это дает Украине в контексте Крыма, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше информированы о ситуации, которая происходит в Крыму".
- 12 июня Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО.
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