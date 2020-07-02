КСУ начал рассматривать дело о законности карантина по представлению Верховного суда
2 июля, 2020, 15:54
Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного суда о конституционности отдельных положений постановления Кабмина об установлении карантина
Об этом сообщила Радио Свобода .
Дело рассматривается в форме письменного производства, поэтому после выступления судьи-докладчика КСУ перешел к закрытой части слушания. Решение должны обнародовать на сайте суда.
Пленум Верховного Суда просит КСУ проверить, не были ли нарушены:
- право на свободу передвижения,
- право покидать территорию Украины;
- право на мирные собрания;
- равенство прав и свобод.
В Конституционный суд 4 июня поступило постановление Верховного суда о законности установления ограничений на время карантина
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