КСУ начал рассматривать дело о законности карантина по представлению Верховного суда

2 июля, 2020, 15:54

Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного суда о конституционности отдельных положений постановления Кабмина об установлении карантина

Об этом сообщила Радио Свобода .

Дело рассматривается в форме письменного производства, поэтому после выступления судьи-докладчика КСУ перешел к закрытой части слушания. Решение должны обнародовать на сайте суда.

Пленум Верховного Суда просит КСУ проверить, не были ли нарушены:

право на свободу передвижения,

право покидать территорию Украины;

право на мирные собрания;

равенство прав и свобод.