 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКСУ начал рассматривать дело о законности карантина по представлению Верховного суда

КСУ начал рассматривать дело о законности карантина по представлению Верховного суда

Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного суда о конституционности отдельных положений постановления Кабмина об установлении карантина

Об этом сообщила Радио Свобода .

Дело рассматривается в форме письменного производства, поэтому после выступления судьи-докладчика КСУ перешел к закрытой части слушания. Решение должны обнародовать на сайте суда.

Пленум Верховного Суда просит КСУ проверить, не были ли нарушены:

  • право на свободу передвижения,
  • право покидать территорию Украины;
  • право на мирные собрания;
  • равенство прав и свобод.
В Конституционный суд 4 июня поступило постановление Верховного суда о законности установления ограничений на время карантина
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

2 июля, 2020 четверг

1 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать