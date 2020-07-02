Коронавирус: на Львовщине снова антирекорд и очередная смерть

2 июля, 2020, 10:10

За минувшие сутки на Львовщине провели 1162 ПЦР-теста, из которых 152 - положительные. Это самый высокий показатель среди областей Украины

Как отметила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса Галина Сличная, по состоянию на 08.00 во Львове и Львовской области подтверждено 5730 случаев инфицирования коронавирусом, из них 146 - летальные. По вчерашние сутки лабораторные центры провели 1162 ПЦР-теста, из них с новых проб - 924 ПЦР-теста. Следовательно, 152 - положительные, из них с новых проб - 115. Среди них львовян - 31.

Вчера вечером от COVID-19 и его осложнений умер 66-летний больной, сообщил врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части Львовской областной клинической больницы Игорь Берник .

По словам медика, в отделении интенсивной терапии - шесть больных. На ИВЛ находится двое пациентов в очень тяжелом состоянии, с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями.

Также за вчера из больницы с выздоровлением от CoVid-19 выписали 13 человек, из них трое медиков.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 5730 человек, 146 человек умерли. 863 пациенты выздоровели.

Двое суток подряд цифра новых больных держалась на уровне - 143-х. Сегодня же она снова увеличилась.

Напомним, рост количества больных COVID-19 на Львовщине фиксируют еще с 10 июня. Больше всего новых больных за сутки обнаружили 23 июня - 240. Учитывая такие показатели, во Львовской области снова продлили карантин без послаблений, на этот раз - до 7 июля. Такое решение приняла 30 июня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме того, вчера, 1 июля, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ограничить время работы заведений общественного питания до 22:00.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 889 новых случаев заболевания коронавирусом.