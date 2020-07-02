Коронавирус: на Львовщине снова антирекорд и очередная смерть
Как отметила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса Галина Сличная, по состоянию на 08.00 во Львове и Львовской области подтверждено 5730 случаев инфицирования коронавирусом, из них 146 - летальные. По вчерашние сутки лабораторные центры провели 1162 ПЦР-теста, из них с новых проб - 924 ПЦР-теста. Следовательно, 152 - положительные, из них с новых проб - 115. Среди них львовян - 31.
Вчера вечером от COVID-19 и его осложнений умер 66-летний больной, сообщил врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части Львовской областной клинической больницы Игорь Берник .
По словам медика, в отделении интенсивной терапии - шесть больных. На ИВЛ находится двое пациентов в очень тяжелом состоянии, с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями.
Также за вчера из больницы с выздоровлением от CoVid-19 выписали 13 человек, из них трое медиков.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 5730 человек, 146 человек умерли. 863 пациенты выздоровели.
Двое суток подряд цифра новых больных держалась на уровне - 143-х. Сегодня же она снова увеличилась.
Напомним, рост количества больных COVID-19 на Львовщине фиксируют еще с 10 июня. Больше всего новых больных за сутки обнаружили 23 июня - 240. Учитывая такие показатели, во Львовской области снова продлили карантин без послаблений, на этот раз - до 7 июля. Такое решение приняла 30 июня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Кроме того, вчера, 1 июля, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ограничить время работы заведений общественного питания до 22:00.
Напомним, в Украине за сутки обнаружили 889 новых случаев заболевания коронавирусом.
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