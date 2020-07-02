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Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал законопроект о запрете движения электросамокатов и моноколес по тротуарам

Комитет Рады поддержал законопроект о запрете движения электросамокатов и моноколес по тротуарам

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который делает пользователей персонального легкого электротранспорта участниками дорожного движения.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Горенюк в Facebook.

К пользователям персонального легкого электротранспорта авторы предлагают отнести людей, которые пользуются одно-, двух- или трехколесным механическим транспортом с электрическим двигателем (Электрические скутеры, сигвеи, гироборды, гироскутеры и т. д). В этот список не входят инвалидные коляски и велосипеды, оборудованные электродвигателями.

"В тексте законопроекта есть что дорабатывать, я в курсе. Будем максимально готовиться ко второму чтению. Готов и буду отстаивать на комитете позицию общественности и коалиции общественных организаций, работающих в сфере безопасности дорожного движения", - прокомментировал Александр Горенюк.

Авторы законопроекта предлагают обязать водителей гироскутеров и электросамокатов ездить по велодорожкам или по краю проезжей части, если их нет. Передвигаться на таком транспорте тротуарам будет запрещено.

 

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