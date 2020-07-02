Карантин: в Украине возобновили работу кинотеатров
2 июля, 2020, 09:37
В Украине со 2 июля разрешена работа кинотеатров, Кабмин внес изменения в адаптивный карантин
Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.
На заседании 25 июня Кабмин поддержал инициативу МЗ и внес изменения в постановление, которым регламентируется карантин.
"В частности, предусматривается запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - разрешение на их работу, но с наполненностью не более 50% и при условии соблюдения других четких требований", - говорится в сообщении.
Отметим, на сайтах кинотеатров уже опубликована информация об открытии со 2 июля. Большинство из них уже имеют расписание сеансов.
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