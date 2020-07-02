Карантин: Гостуризм не рекомендует отдыхать на пляжах Одессы
Об этом она заявила в интервью "РБК-Украина".
"Здесь понадобится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголках страны", - сказала она.
По ее словам, надо помнить, что вирус никуда не делся. Нужно носить маску в помещениях и избегать скоплений людей. Поэтому она советует отдыхать в местах, где меньше людей - на реках, озерах, водохранилищах, в горах.
Отметим, на выходных украинцы массово поехали отдыхать в Одессу. На въезде в город былои сотни автомобилей, которые образовали километровую очередь. На видео и фото, которые были опубликованы в соцсетях, было видно, что часть людей ходила без масок и не придерживалась соцдистанции.
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