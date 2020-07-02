Кабмин просит у Рады дополнительно 2 млрд на ликвидацию последствий паводка в Карпатах
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.
Соответствующий законопроект уже внесен правительством в Раду.
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"Правительство предлагает дополнительно выделить 2 млрд грн с целью обеспечения финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращению возникновения других чрезвычайных ситуаций", - написал Мокан.
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Он отметил, что Кабмин дополнительно принял постановление № 543 "О внесении изменений в Порядок использования средств резервного фонда бюджета", которое позволит ускорить ряд процедур при распоряжении и выделении средств из резервного фонда в случае чрезвычайных ситуаций.
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