Городские больницы Ивано-Франковска не будут принимать больных коронавирусом, - мэр

2 июля, 2020, 18:06

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что городские больницы не будут принимать больных коронавирусной болезнью COVID-19

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает Telegram канал МЗ "Коронавирус в регионах".

Больницы Ивано-Франковска не будут принимать больных COVID-19.

Новых пациентов будут перенаправлять в областную инфекционную больницу, а также в Калушскую городскую больницу.

"Делаем это для того, чтобы часть пациентов выписать", - заявил Марцинкив.

Сейчас в городских больницах Ивано-Франковска находится на лечении 281 человек с коронавирусом, в областной - 46.

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