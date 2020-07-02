Городские больницы Ивано-Франковска не будут принимать больных коронавирусом, - мэр
2 июля, 2020, 18:06
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что городские больницы не будут принимать больных коронавирусной болезнью COVID-19
Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает Telegram канал МЗ "Коронавирус в регионах".
Больницы Ивано-Франковска не будут принимать больных COVID-19.
Новых пациентов будут перенаправлять в областную инфекционную больницу, а также в Калушскую городскую больницу.
"Делаем это для того, чтобы часть пациентов выписать", - заявил Марцинкив.
Сейчас в городских больницах Ивано-Франковска находится на лечении 281 человек с коронавирусом, в областной - 46.
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