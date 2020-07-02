Глава Совета НБУ Данилишин назвал "неосторожным" заявление Смолия о политическом давлении
Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин написал в Facebook.
По словам Данилишина, он с удивлением узнал, о представлении главой Национального банка Яковом Смолием заявления об увольнении по собственному желанию в связи с "политическим давлением".
Глава Совета НБУ отметил, что ни он лично, ни другие члены Совета НБУ не испытывали никакого политического давления со стороны нынешнего или предыдущего руководства государства и имели беспрепятственную возможность обеспечивать надлежащую политику основных функций НБУ.
"Учитывая чувствительность денежно-кредитной сферы, считаю, что заявления о политическом давлении на руководство Национального банка являются неосторожными и создают риск снижения доверия иностранных инвесторов и украинских граждан к государственным институтам в Украине, что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для экономики в период кризиса", - написал Данилишин.
Вместе с тем, по словам Данилишина, для него было честью работать с 2016 года вместе с Яковом Смолием и коллективом НБУ над реформированием банковской системы Украины, совершенствованием монетарной политики и внедрением международных стандартов банковской деятельности.
"Совет Национального банка, который отвечает за разработку Основных принципов денежно-кредитной политики и осуществления контроля за ее проведением, поддерживал деятельность Правления Национального банка в реализации политики, направленной на снижение инфляции и обеспечение финансовой стабильности в государстве", - отметил он.
В то же время, Данилишин добавил, что Совет НБУ неоднократно на протяжении последних лет указывал на недостатки и несбалансированность политики Национального банка, избирательность применения монетарных инструментов и недостаточно активную деятельность Правления Национального банка по восстановлению кредитования и стимулирования экономической активности в Украине.
В частности, отметил он, по результатам заседания Совета, которое состоялось 30 июня 2020 года, было принято решение о том, что ужесточение денежно-кредитной политики Национального банка в 2018-2020 годах привело к существенной деформации экономических стимулов деятельности банков и сокращение уровня кредитования экономики.
Данилишин напомнил, что согласно закону Украины "О Национальном банке Украины" Глава НБУ увольняется с должности Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины в связи с заявлением об отставке с указанием аргументов такого решения, поданным в письменном виде и принятым Президентом Украины.
"Учитывая определенный Законом порядок принятия решений, считаю, что руководству Национального банка необходимо быть сдержанными в заявлениях и действовать в строгом соответствии с законодательством Украины", - написал Данилишин.
Он также выразил убеждение, что несмотря на возможный временный период неопределенности, связанный с представлением Главой Национального банка заявления об отставке и ее рассмотрением Президентом Украины и Верховной Радой Украины, Национальный банк как независимая и профессиональная государственная организация обеспечит стабильность гривны и финансового рынка Украины.
- Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
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