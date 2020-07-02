COVID-19: в Киеве за сутки 104 новых случая, три человека умерли
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.
"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы. 3 больных умерли", - говорится в сообщении.
По словам Кличко, сегодня в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян.
Заболели:
- 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет
- 40 человек в возрасте от 20 до 83 лет
- 3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции. Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус преодолели 1642 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 18. В Днепровском - 15. В Голосеевском и Святошинском районах - по 15 случаев.
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