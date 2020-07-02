Черниговский мэр Атрошенко унаследовал более 138 млн

2 июля, 2020, 12:07

Черниговский городской глава Владислав Атрошенко получил в наследство более 138 млн грн

Об этом говорится в его декларации о существенных изменениях имущественного положения, представленного сегодня, 2 июля.

Согласно размещенной на сайте НАПК информации, от своего отца Анатолия Атрошенко мэр Чернигова унаследовал 138 млн 411 тыс. 635 грн. Также в его собственность перешел жилой дом площадью 783,1 кв. м и стоимостью 6 млн 900 тыс. 826 грн.

Это уже четвертая в этом году декларация Атрощенко о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Месяц назад, 3 июня, Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

В еще двух, по 31 марта и 8 апреля, сообщается о благотворительных расходах: пожертвование на закупку медицинского оборудования (100 тыс. грн) и финансирование закупки аппарата искусственной вентиляции легких (430 тыс. грн).

В ежегодной декларации за 2019 год Атрошенко указал полученный им и женой из разных источников доход на общую сумму более чем 64 млн грн.

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