Боевики возили украинцев из ОРДО на референдум в Россию, - МинВОТ

Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Начиная с 24 июня, оккупационная "власть" обеспечивала организованные поездки жителей Донецкой области, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас граница оккупированного Донбасса с Россией открыта, никакие меры по обеспечению безопасности во время эпидемии коронавируса не применяются.

При этом боевики для жителей свободной Украины установили требование въезда на временно оккупированную территорию исключительно по спискам с последующей обязательной обсервацией в течение 14 дней в больницах.

Сейчас все КПВВ со стороны временно оккупированной территории Донецкой области полностью заблокированы.

В министерстве добавили, что украинская власть сделала все необходимое, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ.

В частности, установила максимально лояльный режим пересечения для детей, которые планируют поступать в украинские вузы. А для других категорий предложила прозрачный порядок и условия прохождения самоизоляции с целью обеспечения безопасности во время эпидемии COVID-19.

Пересечение КПВВ в Луганской и Херсонской областях по этим правилам обеспечивается в штатном режиме.

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