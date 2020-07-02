Боевики возили украинцев из ОРДО на референдум в Россию, - МинВОТ
Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Украины.
Сейчас граница оккупированного Донбасса с Россией открыта, никакие меры по обеспечению безопасности во время эпидемии коронавируса не применяются.
При этом боевики для жителей свободной Украины установили требование въезда на временно оккупированную территорию исключительно по спискам с последующей обязательной обсервацией в течение 14 дней в больницах.
Сейчас все КПВВ со стороны временно оккупированной территории Донецкой области полностью заблокированы.
В министерстве добавили, что украинская власть сделала все необходимое, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ.
В частности, установила максимально лояльный режим пересечения для детей, которые планируют поступать в украинские вузы. А для других категорий предложила прозрачный порядок и условия прохождения самоизоляции с целью обеспечения безопасности во время эпидемии COVID-19.
Пересечение КПВВ в Луганской и Херсонской областях по этим правилам обеспечивается в штатном режиме.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи