Аферы вокруг стадиона "Черноморец"

2 июля, 2020, 15:55

Вокруг одесского стадиона "Черноморец" - очередные горячие новости

Как стало известно "Футбольному формату", Фонд гарантирования вкладов продолжает поддерживать и опекать олигарха, владельца Имекс банка Леонида Климова, сообщает Эспрессо.TV .

Все это время объект "Черноморец", общая площадь которого более 80 тыс. кв.м., сдавали в аренду подконтрольным структурам Климова. Стоимость-300 тыс. грн. в месяц.

Стадион это не только футбольное поле, но и большой отель, офисные помещения, паркинг, фитнес-центр и т.д.

Стало известно из достоверных источников, что только офисные помещения Климов (владелец и президент футбольного клуба "Черноморец") сдает в субаренду за 15 $/м.кв. А это $150 тыс в месяц (!)

С 2015 года набегает сумма, внимание, более $10 млн.

Руководство фонда на это закрывало глаза.

На сегодняшний день Фонд гарантирования вкладов все же смог продать за копейки от реальной стоимости стадион "Черноморец".

За 193 млн грн якобы американской компании.

Те выкупили арену и уже ведут переговоры с Климовым о том, как красиво прекратить шум вокруг их аферы.

Фонд гарантирования вкладов шел навстречу олигарху и подавал недостоверные данные. Но главная проблема следующая: от стадиона вкладчики и наше государство недополучили ДЕСЯТКИ миллионов долларов.

Махинации с такими громкими цифрами - уже фирменный почерк владельца "Черноморца". Таков итог расследования "Футбольного формата".