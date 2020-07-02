53% украинцев ожидают кризис осенью из-за некомпетентности власти, 30% - из-за коронавируса, - опрос

2 июля, 2020, 16:06

По состоянию на 24-28 июня всего 22% опрошенных украинцев оценивают направление движения страны как правильное

Об этом говорится в результатах опроса группы "Рейтинг".

По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 24-28 июня 2020, 22% опрошенных оценивают направление движения страны как правильное, 63% - как неправильное, еще 15% затруднились ответить. За последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%.



Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось. Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения. В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшение экономического положения страны, 31% - отсутствие изменений, 17% - улучшение.



53% считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что может стать война на Донбассе.



Среди эмоций, которые лучше всего отражают состояние, самыми большими оказались разочарование (41%) и надежда (30%). Далее идут - печаль (15%), страх, злость, растерянность, интерес (по 11%), радость и безразличие (по 9%), удивление (7%)

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос провели методом личного формализованного интервью (face-to-face) 24-28 июня 2020 года.

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