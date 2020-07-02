138 млн грн и дом на 700 квадратов: мэр Чернигова получил наследство

2 июля, 2020, 16:45

Источником наследства мэра Чернигова Владислава Атрошенко оказался его отец

Обновленная информация об имущественном состоянии мэра Чернигова Владислава Атрошенко появилась в реестре электронных деклараций на сайте НАПК.

Атрошенко в декларации указал, что 26 июня получил в наследство от своего отца средства на общую сумму 138 млн 411 тыс. 635 грн (семь различных сумм), а также жилой дом в Чернигове площадью 783,1 кв. м и стоимостью 6 млн 900 тыс. 826 грн.

С начала года Атрошенко подал 4 сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В частности, 31 марта он сообщил о пожертвовании 100 тысяч на закупку медицинского оборудования, 9 апреля - о финансировании закупки аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 430 тымяч гривен.

Также 3 июня Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

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