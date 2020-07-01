Жара в Киеве: за июнь побиты пять температурных рекордов

1 июля, 2020, 13:23

В Киеве с 10 по 12 июня было побито пять температурных рекордов

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По рейтингу самых теплых за 140 лет Прошедший июнь занял шестое место. В Киеве с 10 по 12 июня был избит до 5 температурных рекордов", - йдетьсяв сообщении.

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве составляла + 21,7 ° С, что на 3,5 ° С выше климатической нормы.

Отмечается, что 8 дней первого месяца лета были с максимальной температурой выше 30 ° С.

Холодное в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 5,5 ° С, а жаркое - 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,3 ° С.

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