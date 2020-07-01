1 июля, 2020, 20:11

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина".

Закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

16 июня Верховная Рада приняла во втором чтении закон, запрещающий начислять штрафные санкции и пеню за просроченные платежи по кредитам для бизнеса на период карантина и в тридцатидневный срок после его окончания.

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