Зеленский подписал закон о запрете банкам штрафовать за просрочку по кредитам на время карантина
1 июля, 2020, 20:11
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина".
Закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
- 16 июня Верховная Рада приняла во втором чтении закон, запрещающий начислять штрафные санкции и пеню за просроченные платежи по кредитам для бизнеса на период карантина и в тридцатидневный срок после его окончания.
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