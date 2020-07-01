 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский подписал план ротации членов НКРЭКУ до 2025 года

Зеленский подписал план ротации членов НКРЭКУ до 2025 года


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 2025 года

Об этом говорится в указе президента №258.

"Утвердить следующую схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, находящихся в должности по состоянию на день вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в указе.

Согласно документу, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Через год ротация коснется Оксаны Кривенко (до 1 июля 2021 года), далее - Алексея Магды (до 1 июля 2023 года), затем Ольги Бабий и Дмитрия Коваленко (до 1 июля 2024 года), а затем - Руслана Кайдаша и Валерия Тарасюка ( до 1 июля 2025 года).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июля, 2020 среда

больше новостей

1 июля, 2020 среда

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать