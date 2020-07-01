Зеленский подписал план ротации членов НКРЭКУ до 2025 года

1 июля, 2020, 16:43

Об этом говорится в указе президента №258.

"Утвердить следующую схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, находящихся в должности по состоянию на день вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в указе.

Согласно документу, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Через год ротация коснется Оксаны Кривенко (до 1 июля 2021 года), далее - Алексея Магды (до 1 июля 2023 года), затем Ольги Бабий и Дмитрия Коваленко (до 1 июля 2024 года), а затем - Руслана Кайдаша и Валерия Тарасюка ( до 1 июля 2025 года).