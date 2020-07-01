Задолженность перед шахтерами полностью погашена, - Буславец

1 июля, 2020, 19:26

Вр. и. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что бюджет не имеет задолженности по заработной плате перед работниками угольных предприятий

Об этом она заявила во время брифинга, сообщает Правительственный портал.

"Все средства, которые необходимо было выплатить шахтерам из бюджета, поступили на их платежные карточки. Это беспрецедентная ситуация, когда нет задолженности перед шахтерами из бюджета", - сказала Буславец.

Она отметила, что в пятницу, 26 июня, на погашение долгов перед шахтерами из бюджета было направлено 339 млн грн, отметив, что стабильная работа и своевременная выплата зарплаты шахтерам в дальнейшем зависит от обеспечения гарантированного сбыта их продукции.

По словам Буславец, сегодня на государственных угледобывающих предприятиях еще остается небольшая задолженность, которая будет погашаться за счет хозяйственной деятельности этих предприятий, то есть - благодаря реализации угольной продукции.

"На сегодняшний день очень важным является обеспечение сбыта угля для того, чтобы шахты работали стабильно и бесперебойно", - отметила и.о. министра.

Напомним, в минувшую пятницу, 26 июня, Министерство энергетики выплатило почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт.

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