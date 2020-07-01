Япония выделит более $4 млн на восстановление Донбасса, лечение военных и помощь переселенцам
Об этом на брифинге в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура, сообщает Укринформ.
Он отметил, что одним из основных приоритетов для Японии является безопасность и благополучие жителей Донецкой и Луганской областей.
"Следовательно, еще 5 дополнительных проектов, профинансированных нашим правительством на $4,23 млн, будут реализованы в этом году четырьмя агентствами ООН - Программой развития ООН, Управлением по обслуживанию проектов ООН, Международной организацией по миграции и УВКПБ ООН, а также при участии МККК. Общая сумма такой помощи составляет $51,4 млн по состоянию на данный момент - включая текущие проекты", - подчеркнул Кура.
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников поблагодарил посла Японии в Украине, а также неправительственные международные организации за помощь Украине.
Министр также отметил, что выделенные средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных потребностей, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и неотложную помощь системе здравоохранения Украины для военнослужащих.
В частности, $1,740 тыс. планируется направить на оказание неотложной помощи в рамках системы здравоохранения для военнослужащих в Украине (закупка медицинского оборудования).
Кроме того, почти миллион долларов помощи будет направлен на поддержку ВПО, пострадавших в результате конфликта, а именно на создание рабочих мест и восстановление экономической инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи