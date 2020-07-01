Япония выделит более $4 млн на восстановление Донбасса, лечение военных и помощь переселенцам

1 июля, 2020, 19:23

Правительство Японии выделит более $4 млн для удовлетворения гуманитарных потребностей и восстановление Донбасса

Об этом на брифинге в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура, сообщает Укринформ.

Он отметил, что одним из основных приоритетов для Японии является безопасность и благополучие жителей Донецкой и Луганской областей.

"Следовательно, еще 5 дополнительных проектов, профинансированных нашим правительством на $4,23 млн, будут реализованы в этом году четырьмя агентствами ООН - Программой развития ООН, Управлением по обслуживанию проектов ООН, Международной организацией по миграции и УВКПБ ООН, а также при участии МККК. Общая сумма такой помощи составляет $51,4 млн по состоянию на данный момент - включая текущие проекты", - подчеркнул Кура.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников поблагодарил посла Японии в Украине, а также неправительственные международные организации за помощь Украине.

Министр также отметил, что выделенные средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных потребностей, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и неотложную помощь системе здравоохранения Украины для военнослужащих.

В частности, $1,740 тыс. планируется направить на оказание неотложной помощи в рамках системы здравоохранения для военнослужащих в Украине (закупка медицинского оборудования).

Кроме того, почти миллион долларов помощи будет направлен на поддержку ВПО, пострадавших в результате конфликта, а именно на создание рабочих мест и восстановление экономической инфраструктуры.