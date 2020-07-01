Военную драму "Черкассы" возвращают в прокат

1 июля, 2020, 22:36

Военную экшн-драму "Черкассы" об истории одноименного минного тральщика в Крыму возвращают в прокат в кинотеатрах страны со 2 июля

Об этом в Facebook информируют создатели фильма.

"Уже 2 июля украинская кинотеатры открываются - значит, у всех желающих будет возможность увидеть фильм на больших экранах", - говорится в сообщении.

Как известно, премьера военной экшн-драмы состоялась 27 февраля, однако 12 марта в связи с пандемией прокат ленты пришлось остановить.

"Целесообразность возобновления кинотеатральных показов военной драмы "Черкассы" подкрепляется продолжительным общественным запросом на ленту, высокой оценкой фильма от журналистского сообщества, актуальностью изображаемых событий, а главное - невозможностью покрытия максимального зрительского спроса за короткий докарантинный период проката", - подчеркнули создатели фильма.