Военную драму "Черкассы" возвращают в прокат
Об этом в Facebook информируют создатели фильма.
"Уже 2 июля украинская кинотеатры открываются - значит, у всех желающих будет возможность увидеть фильм на больших экранах", - говорится в сообщении.
Как известно, премьера военной экшн-драмы состоялась 27 февраля, однако 12 марта в связи с пандемией прокат ленты пришлось остановить.
"Целесообразность возобновления кинотеатральных показов военной драмы "Черкассы" подкрепляется продолжительным общественным запросом на ленту, высокой оценкой фильма от журналистского сообщества, актуальностью изображаемых событий, а главное - невозможностью покрытия максимального зрительского спроса за короткий докарантинный период проката", - подчеркнули создатели фильма.
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