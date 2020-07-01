Во Львове трамвай въехал в маршрутку
1 июля, 2020, 11:45
Во Львове, в начале улицы Хмельницкого, столкнулись трамвай и автобус
Об этом сообщил координатор ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич в Facebook.
"01.07.2020 в 08:50, начало Богдана Хмельницкого ДТП. Тянучка небольшая", - написал Зинкевич.
Есть ли пострадавшие в результате столкновения пока неизвестно.
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