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Espreso.tvОбществоВо Львове трамвай въехал в маршрутку

Во Львове трамвай въехал в маршрутку


фото: varta1
Во Львове, в начале улицы Хмельницкого, столкнулись трамвай и автобус

Об этом сообщил координатор ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич в Facebook.

"01.07.2020 в 08:50, начало Богдана Хмельницкого ДТП. Тянучка небольшая", - написал Зинкевич.

Есть ли пострадавшие в результате столкновения пока неизвестно.

 

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