В Житомирской области за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей
1 июля, 2020, 15:03
В Житомирской области за минувшие сутки, 30 июня, от COVID-19 выздоровели 85 человек, что является рекордным показателем
Об этом говорится в статистике Центра общественного здоровья.
В то же время по состоянию на 1 июля в регионе обнаружили 4 новых случая COVID-19. Смертей нет.
Сейчас больше всего больных выявлено в Житомире - 473, Житомирском районе - 175 и Коростене - 128.
Всего в области подтверждено 1 408 случаев COVID-19, 835 выздоровели, 29 умерли. За сутки 29 июня на Житомирщине, впервые за 3 месяца, не зарегистрировали ни одного нового случая болезни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи