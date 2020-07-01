В Житомирской области за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей

Об этом говорится в статистике Центра общественного здоровья.

В то же время по состоянию на 1 июля в регионе обнаружили 4 новых случая COVID-19. Смертей нет.

Сейчас больше всего больных выявлено в Житомире - 473, Житомирском районе - 175 и Коростене - 128.

Всего в области подтверждено 1 408 случаев COVID-19, 835 выздоровели, 29 умерли. За сутки 29 июня на Житомирщине, впервые за 3 месяца, не зарегистрировали ни одного нового случая болезни.

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