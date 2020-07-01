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Espreso.tvОбществоВ Запорожской области неизвестные похитили 18-летнюю девушку

В Запорожской области неизвестные похитили 18-летнюю девушку

В Запорожской области в Васильевском районе неизвестные похитили девушку, введена полицейская операция "Перехват"

Об этом " Укринформа " сообщили в отделе коммуникаций ГУ ЧП в Запорожской области.

"Известно, что девушка 2002 года рождения. Полицейские ввели операцию "Перехват". По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины ", - сообщили в полиции.

Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью розыска злоумышленников.

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