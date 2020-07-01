В Ивано-Франковской области запретили проводить массовые мероприятия внутри кафе и ресторанов
1 июля, 2020, 19:08
На Прикарпатье ввели новые карантинные ограничения
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в области.
До 31 июля запрещено проводить массовые мероприятия в заведениях общественного питания внутри помещений с участием более 10 человек.
Поручено усилить контроль за выполнением ограничений. В случае повторного нарушения со стороны ресторанов и кафе будут принимать решение о временном закрытии.
По состоянию на 1 июля в Ивано-Франковской области зафиксировали 2 438 случаев заражения коронавирусом.
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