В Ивано-Франковской области запретили проводить массовые мероприятия внутри кафе и ресторанов

1 июля, 2020, 19:08

На Прикарпатье ввели новые карантинные ограничения

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в области.

До 31 июля запрещено проводить массовые мероприятия в заведениях общественного питания внутри помещений с участием более 10 человек.

Поручено усилить контроль за выполнением ограничений. В случае повторного нарушения со стороны ресторанов и кафе будут принимать решение о временном закрытии.

По состоянию на 1 июля в Ивано-Франковской области зафиксировали 2 438 случаев заражения коронавирусом.