В Иране произошел взрыв в больнице, по меньшей мере 13 человек погибли
1 июля, 2020, 07:55
В результате мощного взрыва в клинике на севере Тегерана погибли не менее 13 человек и были ранены еще шестеро
Об этом сообщает Радио Свобода .
Пострадавших доставили в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.
Заместитель губернатора иранской столицы Хамидреза Гударзи сообщил государственному телеканалу, что взрыв и пожар вызвал утечку из баллонов для медицинского газа. Спасатели боролись с огнем до позднего вечера. Полиция оцепила место происшествия.
Государственное телевидение Ирана сообщило, что взрывы могут повторяться, потому что в больнице остаются кислородные баллоны.
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