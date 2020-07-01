В Иране произошел взрыв в больнице, по меньшей мере 13 человек погибли

1 июля, 2020, 07:55

В результате мощного взрыва в клинике на севере Тегерана погибли не менее 13 человек и были ранены еще шестеро

Об этом сообщает Радио Свобода .

Пострадавших доставили в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.

Заместитель губернатора иранской столицы Хамидреза Гударзи сообщил государственному телеканалу, что взрыв и пожар вызвал утечку из баллонов для медицинского газа. Спасатели боролись с огнем до позднего вечера. Полиция оцепила место происшествия.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что взрывы могут повторяться, потому что в больнице остаются кислородные баллоны.