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Espreso.tvОбществоВ Украине с 1 июля стартовало автоматическое назначение пенсий

В Украине с 1 июля стартовало автоматическое назначение пенсий


фото: segodnya.ua
С 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

Отмечается, что с 1 июля пенсии будут назначаться автоматически при достижении пенсионного возраста. Оформление пенсии не требует личного обращения и посещения органов Пенсионного фонда.

"Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для этого необходимо авторизоваться на сайте Пенсионного фонда за счет электронной подписи, заполнить заявление и анкету, добавить скан-копии документов для подтверждения права на доплаты и льготы, а также подписать анкету-заявление цифровой подписью и направить ее в орган ПФ.

"После обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении и размере пенсии с помощью СМС-сообщения, средствами вебпортал и через мобильное приложение", - говорится в сообщении.

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