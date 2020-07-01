В Украине с 1 июля отменена государственная монополия на производство спирта
Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Укрспирт".
"Сегодня начинается важный этап демонополизации отрасли. Ведь лицензию на производство спирта могут получить предприятия любой формы собственности. Однако до 1 июля 2021 года производство спирта будет происходить только на государственных заводах, которые вскоре выставят на продажу", - заявил директор государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун.
По словам чиновника, сейчас важно вместе с министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Фондом государственного имущества ускорить процедуру торгов. Блескун отметил, что 12 заводов уже выбраны для продажи.
"Надеюсь, вскоре они будут под ведомством ФГИУ и их выставят на продажу. Поэтому активно работаем дальше. Стране нужны деньги от внутренних инвесторов, а представители различных секторов экономики Украины готовы прямо сейчас вкладывать в отрасль средства", - подчеркнул Блескун.
В Пресс-службе госпредприятия напомнили, что согласно закону, субъектам хозяйствования любой формы собственности дается право производить спирт этиловый (в частности, в качестве лекарственного средства), спирт этиловый ректифицированный, виноградный спирт этиловый ректифицированный, плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол при условии получения соответствующей лицензии.
Отмечается, что такая лицензия будет предоставляться предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. При этом отключение круглосуточного видеонаблюдения является основанием для отказа или отзыва лицензии.
Закон также вводит либерализацию экспорта спирта из Украины. Теперь экспорт этилового, этилового ректифицированного виноградного и плодового спиртов могут осуществлять субъекты хозяйствования всех форм собственности при наличии лицензии на производство.
В то же время импорт спирта до 1 января 2024 года могут осуществлять только государственные предприятия, специально уполномоченные на это правительством.
Также закон запрещает участие в приватизации или аренде государственных предприятий-производителей спирта резидентам государства-оккупанта, и лицам, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.
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