В Украине с 1 июля отменена государственная монополия на производство спирта

1 июля, 2020, 17:02

Со среды, 1 июля, вступает в силу закон, либерализирующий производство спирта в Украине

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Укрспирт".

"Сегодня начинается важный этап демонополизации отрасли. Ведь лицензию на производство спирта могут получить предприятия любой формы собственности. Однако до 1 июля 2021 года производство спирта будет происходить только на государственных заводах, которые вскоре выставят на продажу", - заявил директор государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун.

По словам чиновника, сейчас важно вместе с министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Фондом государственного имущества ускорить процедуру торгов. Блескун отметил, что 12 заводов уже выбраны для продажи.

"Надеюсь, вскоре они будут под ведомством ФГИУ и их выставят на продажу. Поэтому активно работаем дальше. Стране нужны деньги от внутренних инвесторов, а представители различных секторов экономики Украины готовы прямо сейчас вкладывать в отрасль средства", - подчеркнул Блескун.

В Пресс-службе госпредприятия напомнили, что согласно закону, субъектам хозяйствования любой формы собственности дается право производить спирт этиловый (в частности, в качестве лекарственного средства), спирт этиловый ректифицированный, виноградный спирт этиловый ректифицированный, плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол при условии получения соответствующей лицензии.

Отмечается, что такая лицензия будет предоставляться предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. При этом отключение круглосуточного видеонаблюдения является основанием для отказа или отзыва лицензии.

Закон также вводит либерализацию экспорта спирта из Украины. Теперь экспорт этилового, этилового ректифицированного виноградного и плодового спиртов могут осуществлять субъекты хозяйствования всех форм собственности при наличии лицензии на производство.

В то же время импорт спирта до 1 января 2024 года могут осуществлять только государственные предприятия, специально уполномоченные на это правительством.

Также закон запрещает участие в приватизации или аренде государственных предприятий-производителей спирта резидентам государства-оккупанта, и лицам, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

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