В столице Эфиопии во время массовых протестов прогремели три взрыва, есть погибшие

1 июля, 2020, 15:05

Во вторник, 30 июня, в столице Эфиопии Аддис-Абебе во время массовых протестов прогремели три взрыва

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара полиции.

По данным полиции, в результате инцидента ранения получили три человека, еще несколько человек погибли. Среди жертв те, кто установил взрывное устройство, а также "невинные гражданские".

Позже медики сообщили, что всего в ходе протестов и взрывов погибли 10 человек, еще более 80 получили ранения.

Как уточняет агентство, массовые беспорядки возникли в стране после смерти популярного музыканта и политического активиста Хачалу Хундесса. Его застрелили в понедельник вечером, 29 июня.

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После известия о гибели музыканта толпы протестующих начали собираться в городах штата Оромия и в столице. Они жгли покрышки и скандировали антиправительственные лозунги. Начались беспорядки и столкновения с полицией.