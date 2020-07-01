В правительстве заслушали кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка

1 июля, 2020, 15:25

Кабинет министров заслушал трех кандидатов на должность языкового омбудсмена

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

На заседании правительства рассмотрели презентации кандидатов. Ими стали Светлана Броникова, Тарас Кремень и Святослав Литинский.

"Мы сегодня имеем возможность заслушать кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Эти три кандидатуры были представлены Министерством культуры, Министерством юстиции и Уполномоченным ВРУ по правам человека", - заявил Шмыгаль.

Кандидаты рассказали о своем видении первоочередных шагов в должности.

"После публичного обсуждения и проведения спецпроверки мы пригласим кандидатов на заседание правительства, состоится обсуждение и принятие решения о назначении. Сегодня мы лишь заслушиваем представления о шагах", - добавил он.