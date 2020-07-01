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Espreso.tvОбществоВ правительстве заслушали кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка

В правительстве заслушали кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров заслушал трех кандидатов на должность языкового омбудсмена

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

На заседании правительства рассмотрели презентации кандидатов. Ими стали Светлана Броникова, Тарас Кремень и Святослав Литинский.

"Мы сегодня имеем возможность заслушать кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Эти три кандидатуры были представлены Министерством культуры, Министерством юстиции и Уполномоченным ВРУ по правам человека", - заявил Шмыгаль.

Кандидаты рассказали о своем видении первоочередных шагов в должности.

"После публичного обсуждения и проведения спецпроверки мы пригласим кандидатов на заседание правительства, состоится обсуждение и принятие решения о назначении. Сегодня мы лишь заслушиваем представления о шагах", - добавил он.

  • Министерство культуры определило свою кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка. Это общественный активист Святослав Литинский.
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