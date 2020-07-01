В Польше разбился вертолет, двое погибших

1 июля, 2020, 12:39

Два человека погибли в результате падения вертолета во вторник вечером вблизи польского города Стшегом в Нижней Силезии

Об этом сообщает Onet .

Авария произошла около 20.30 во вторник, 30 июня. Как рассказал Павел Шидловский из районной пожарной охраны в Свидницу, вертолет разбился недалеко от национальной дороги № 5 у Стшегоме в свидницкого районе.

"Это был двухместный сверхлегкий вертолет. По неизвестным причинам он достаточно быстро упал на землю. В результате происшествия погибли двое мужчин среднего возраста", - сообщил он.

На место происшествия были направлены семь сотрудников пожарной охраны.

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"Пожара не произошло, однако нам пришлось обезопасить территорию из-за того, что произошел довольно большая утечка топлива из вертолета", - добавил Шидловский.

Он подчеркнул, что причины аварии пока неизвестны.