В Латвии осудили украинца за взятку пограничнику

1 июля, 2020, 17:47

В Латвии приговорили к 2 месяцам лишения свободы украинца, который попытался дать взятку пограничникам

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Латвии.

Инцидент произошел 28 июня на пункте пропуска Силена, на границе Беларуси и Латвии. Латвийские пограничники отказали во въезде гражданину Украины 1969 года рождения в связи с тем, что внешние границы ЕС остаются закрытыми. После этого украинец попытался дать пограничникам взятку, протянув им страховой полис с вложенной в него 50-евровой банкнотой.

За этот поступок его задержали и открыли уголовное производство за предложение взятки. Вопрос рассматривала прокуратура Даугавпилса и приговорила украинца к 2 месяцам лишения свободы.

Латвийское законодательство предусматривает за такое нарушение наказание в размере до 5 лет лишения свободы, исправительные работы или штраф.