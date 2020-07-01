В Латвии осудили украинца за взятку пограничнику
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Латвии.
Инцидент произошел 28 июня на пункте пропуска Силена, на границе Беларуси и Латвии. Латвийские пограничники отказали во въезде гражданину Украины 1969 года рождения в связи с тем, что внешние границы ЕС остаются закрытыми. После этого украинец попытался дать пограничникам взятку, протянув им страховой полис с вложенной в него 50-евровой банкнотой.
За этот поступок его задержали и открыли уголовное производство за предложение взятки. Вопрос рассматривала прокуратура Даугавпилса и приговорила украинца к 2 месяцам лишения свободы.
Латвийское законодательство предусматривает за такое нарушение наказание в размере до 5 лет лишения свободы, исправительные работы или штраф.
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