В Киеве за сутки зарегистрировали более 100 заражений COVID-19, - Кличко

1 июля, 2020, 12:57

За последний день июня в столице обнаружили 101 случай коронавируса

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

Отмечается, что количество киевлян, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели в том числе и 7 медиков. На сегодня в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

заболели:

46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет

48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет

3 девочки, которым 1, 6 и 14 лет и 4 мальчика, от 1 месяца до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1598 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14. Но в Деснянском районе - 11 случаев.

В больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирус. В том числе, 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больницы первой волны, рассчитанной почти на 900 коек, заполнены на 31% (8 городских больниц и 2 родильных дома).

"Если понадобится - для второй волны приема больных - город подготовил около 800 коек в еще 7 больницах столицы. Дополнительно созданы места в Александровской больнице. Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирусом - еще 70 койкомест. А также - места в специализированных медицинских заведениях, подчеркнул мэр.

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