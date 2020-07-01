Украинский клуб возглавил тренер из НБА

1 июля, 2020, 14:49

Новым главным тренером баскетбольного клуба "Николаев" стал Кристиан Томас, работавший в НБА с "Чикаго Буллз" и "Голден Стэйт Уорриорз"

Об этом сообщает "Планета Баскетбол" в facebook.

По информации издания, Кристиан Томас возглавил "Николаев" по протекции бывшего главного тренера сборной Украины американца Майка Фрателло, который советовал обратить внимание на 39-летнего специалиста ряде наших клубов.

Томас начинал тренерскую карьеру в студенческих клубах США. Позже он выполнял обязанности ассистента главного тренера в "Чикаго Буллз", а также работал ассистентом главного тренера в "Голден Стэйт Уорриорз" в 2012-2014 годах.

Последним клубом Томаса был японский "Бамбитиоус Нара", который выступал во втором дивизионе.

Тренер присоединится к "Николаева" в конце июля.

5 июня стало известно, что сезон Национальной баскетбольной ассоциации восстановится 31 июля на базе парка развлечений Disneyworld в Орландо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .