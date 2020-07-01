Украинский клуб возглавил тренер из НБА
Об этом сообщает "Планета Баскетбол" в facebook.
По информации издания, Кристиан Томас возглавил "Николаев" по протекции бывшего главного тренера сборной Украины американца Майка Фрателло, который советовал обратить внимание на 39-летнего специалиста ряде наших клубов.
Томас начинал тренерскую карьеру в студенческих клубах США. Позже он выполнял обязанности ассистента главного тренера в "Чикаго Буллз", а также работал ассистентом главного тренера в "Голден Стэйт Уорриорз" в 2012-2014 годах.
Последним клубом Томаса был японский "Бамбитиоус Нара", который выступал во втором дивизионе.
Тренер присоединится к "Николаева" в конце июля.
- 5 июня стало известно, что сезон Национальной баскетбольной ассоциации восстановится 31 июля на базе парка развлечений Disneyworld в Орландо.
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