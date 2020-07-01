Украина впервые осуществила поставку газа в Румынию

1 июля, 2020, 14:11

Украина впервые начала тестовые поставки газа в Румынию через Молдову

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Сегодня очень продуктивный день для" Оператора ГТС Украины "- запустили виртуальную точку на границе с Польшей и осуществили первую поставку газа в Румынию через ГИС Орловка", - написал он.

Макогон отметил, что ранее транзит в Румынию проводился только для "Газпрома", поскольку "Молдоватрансгаз" не подписывал договора на транзит газа через территорию Молдовы с другими трейдерами.

"На прошлой неделе такие договоры были подписаны, что позволило начать тестовые поставки газа из Украины в Румынию через Молдову.

Макогон напомнил, что после запуска "Турецкого потока" Газпром полностью отказался от использования Трансбалканского газопровода для поставок газа в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию.

"Поэтому в интересах всех операторов этого газопровода (Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины) искать новые спобобы его использования", - подчеркнул Макогон.

Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем начнутся поставки газа и в обратном направлении - с юга Европы в Украине. По его словам, чем больше альтернативных источников поставок газа, тем ниже будут цены на газ для потребителей Украины.