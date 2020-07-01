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Espreso.tvОбществоТрускавец официально открыл курортный сезон 2020

Трускавец официально открыл курортный сезон 2020


фото: 03247.com.ua
Известный бальнеологический курорт Трускавец на Львовщине позволил восстановить работу санаториев с 1 июля

Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством городского головы на заседании 30 июня.

Сегодня, 1 июля, санатории уже приняли первых посетителей, сообщил "Еспресо" Владимир Ключак, главный специалист отдела информационной политики и связей с общественностью Трускавецкого горсовета.

"Уже есть первые отдыхающие, курортный сезон официально начали", - сказал он.

Во время работы санатории должны придерживаться карантинных ограничений, например социальная дистанция, масочный режим, использование антисептиков.

Вместе с тем, в Трускавец сейчас почти нет транспорта, поэтому большинство туристов просто не имеют возможности сюда добраться.

"Главная проблема сейчас - это транспортное сообщение. С пятницы, 3 июля начнет курсировать поезд Киев - Трускавец, это придаст нам новых туристов. Потому что сейчас есть только одна электричка в день из Львова. Автобусного сообщения не восстановлено в полном объеме, а межобластное сообщения вообще хромает ", - пояснил Владимир Ключак.

Центральный бювет города сейчас находится на реконструкции, ее планируют завершить до конца июля. Пока открыт временный питьевую галерею, где есть воды Нафтуся, Мария, София и Бронислава - четыре основных воды Трускавца. Вода здесь платная, цена - 8,8 грн за 1 литр.

После завершения реконструкции также будет платной вода и в центральном бювете.

Отметим, что гостиницы города возобновили работу еще в июне. Также в июне в городе снова начали функционировать летние площадки кафе и ресторанов.

26 июня Укрзализныця восстановила железнодорожное сообщение во Львов.

 

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