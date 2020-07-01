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Espreso.tvОбществоСилы ООС в июне ликвидировали 42 оккупантов, еще 58 - ранили, - разведка

Силы ООС в июне ликвидировали 42 оккупантов, еще 58 - ранили, - разведка


фото: mil.gov.ua
Разведка отчиталась о потерях врага в июне

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

По подтвержденным данным разведки, потери оккупационных войск за июнь составили: погибших - 42 человека и раненых - 58 человек.

Оккупанты потеряли ЗИЛ, КамАЗ, 2 миномета и один танк.

Кроме этого, разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями в виде тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирование в состоянии опьянения, увечье.

 

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