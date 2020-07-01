Суд по делу Порошенко: нардепы "ЕС" заявили судье о совершении прокурором преступления во время заседания
Об этом они заявили во время заседания суда по избранию меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко.
"Уважаемый господин судья, мы хотим свидетельствовать о нашей независимости. Вы прекрасно знаете, что если сейчас прокуроры говорят о зависимости депутатов - это значит давление на нас. Это преступление. Затем Петру Порошенко еще предъявят давление на народных депутатов, как на Семочко? Это что такое происходит? Мы выражаем протест", - заявила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.
Нардепы призвали судью зафиксировать их заявление о совершении преступления представителем Генпрокуратуры.
"26 народных депутатов Украины заявляют, что только что в вашем присутствии было совершено преступление. Мы заявляем заявление о преступлении. Представители Генпрокуратуры только что обвинили политическую оппозиционную фракцию, 26 нардепов, будто на нас оказывает давление и что мы в зависимости от Петра Порошенко. Мы давали присягу народу Украины, украинским избирателям. Мы присягали на верность Украине. Мы служим народу Украины. На нас не оказывается давление. В этом зале мы находимся по нашей воле", - подчеркнула Геращенко.
Нардепы отметили, что сегодня внесут заявление в Единый государственный реестр и будут просить расследования.
- Напомним, 1 июля народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР.
- Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили отвод группе прокуроров.
- Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в отводе группы прокуроров.
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