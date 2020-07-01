Совместное заявление Александра Квасьневского и Пэта Кокса о политически мотивированном преследовании в Украине

1 июля, 2020, 18:12

С мая 2012 года по ноябрь 2014 года, в течение 18 месяцев, мы вместе работали в качестве мониторинговой миссии высокого уровня, назначенной Европейским парламентом по вопросам спорных уголовных обвинений в отношении отдельных политических лиц в Украине

Мы воочию видели и докладывали о политизированном правосудии и системе судебного преследования; судебной системе, которая отдавала предпочтение прокурорскому обвинению над защитой, и в которой нормой казалась не презумпция невиновности, а виновности. Мы предоставляли свои комментарии об избирательности политически мотивированного правосудия для одних, и сосуществовании этого явления с климатом безнаказанности для других. Это было плохо для Украины в вопросе ее международных позиций и представляло угрозу для свободы и свобод граждан страны дома.

Неустанная борьба за сердца и умы украинского народа продолжается и в дальнейшем. Внешняя российская пропаганда не утихает, и она часто усиливается мощными медиа интересами в самой Украине. Общественное мнение выросло до уровня ожидания заключений среди вероятных нарушителей высокого уровня. Под это при случае подводятся вредные политические комментарии. Манипуляция судом общественным мнением не является заменителем верховенства права.

Информация, которой мы сейчас располагаем, свидетельствует о тревожном начале сползания в демократических стандартах, о шаге назад, который может перерасти в ревизию достижений Майдана. Политическая борьба есть везде, но происходит она на выборах, а в парламенте - во время дебатов. Именно они, а не суды, являются аренами для борьбы политических соперников. Приближение местных выборов только усиливает нашу обеспокоенность, когда мы наблюдаем за тем, как с политическими оппонентами разбираются через систему правосудия, а не через избирательный бюллетень.

В конце концов, если такой курс будет преобладать, то его первыми жертвами станут демократия и верховенство права в Украине. Именно они являются основными составляющими общих ценностей, на которых базируются устремления Украины относительно интеграции в ЕС и НАТО.

Украинские антикоррупционные органы должны быть усилены, а не дискредитированы.

Выборочное правосудие через политически мотивированное преследование должно остаться в прошлом, а не стать инструментом будущего.

Государственная безопасность и правоохранительные органы, прокуратура и судебные системы требуют независимости, а не инструментализации.

Европейская судьба Украины не достигается ревизионистскими шагами назад.

Мы делаем это заявление из-за нашего дружеского расположения, нашей обеспокоенности и нашего уважения.

Молчание в таких условиях может расцениваться как согласие с тем, что сейчас происходит. Мы не можем молчать,



Пэт Кокс и Александр Квасьневский

1 июля 2020 года