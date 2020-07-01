Совбез ООН принял резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса

1 июля, 2020, 22:54

Совет Безопасности ООН утвердила резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращения огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец одобрил долгожданную резолюцию", - написал украинский дипломат.

В документе, в частности, говорится об "общем и немедленном прекращении боевых действий" во всех конфликтных ситуациях и содержится призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов "немедленно начать длительную гуманитарную паузу по крайней мере в течение 90 дней".

Как подчеркивается в резолюции, это должно способствовать безопасной и бесперебойной доставке гуманитарной и медицинской помощи в соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом и правом беженцев.