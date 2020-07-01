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Espreso.tvОбществоШмыгаль рассказал, куда потратили выделенные на борьбу с коронавирусом 19 млрд грн

Шмыгаль рассказал, куда потратили выделенные на борьбу с коронавирусом 19 млрд грн


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился информацией, обнародованной министром финансов на заседании правительства, по расходам средств на борьбу с COVID-19: большую часть потратили на борьбу с безработицей

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По состоянию на 1 июля, согласно принятых постановлений правительства, уже распределены 19 млрд грн:

  • 9 млрд грн - направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них 4,7 млрд грн - для выплаты помощи по частичной безработице. 4,3 млрд грн - на помощь по безработице;
  • 3 млрд грн - предусмотрено на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них: 650 млн грн - лабораторным подразделениям МОЗ; 2,3 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты учреждениям здравоохранения, оказывающих стационарную и экстренную медицинскую помощь.
  • 2,5 млрд грн - предусмотрено на помощь Фонду социального страхования;
  • 1,7 млрд грн - на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам.
  • 2,7 млрд грн - на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
  • 100 млн грн - предусмотрено на приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
  • 23,7 млн грн - финансирование мер преодоления распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;
  • 52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного ВНО.

Также уже предварительно одобрено распределение 45,7 млрд грн:

  • 35 млрд грн - на ремонт и реконструкцию дорог;
  • 7,8 млрд грн - на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • 2,9 млрд грн - закупка оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

 

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