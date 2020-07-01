Шмыгаль: Кабмин выделит 305 млн грн на жилье для военных
1 июля, 2020, 14:24
Правительство планирует выделить 305 млн грн на квартиры и дома около 300 военнослужащих, участвовавших в войне на Донбассе и получивших ранения
Об этом во время заседания Кабмина 1 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что Кабмин планирует выделить 305 млн грн на жилье для военных.
"Речь идет о военнослужащих, участвовавших в вооруженной агрессии России в Донбассе и во время этой войны получили ранения. 305 млн грн пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семей. Эти люди защищали нашу независимость, территориальную целостность . Наши военные - это наши герои ", - сказал Шмыгаль.
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