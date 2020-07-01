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Espreso.tvОбществоРоту элитного немецкого спецназа расформируют из-за связей бойцов с неонацистами

Роту элитного немецкого спецназа расформируют из-за связей бойцов с неонацистами


фото: zdf
Элитное подразделение немецкого бундесвера KSK будет реформировано, а одна рота и вовсе расформирована из-за связи спецназовцев с крайне правыми и неонацистами

Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Российская служба BBC .

"Любому, кто окажется правым экстремистом, нет места в бундесвере, и он должен уйти", - заявила она. В военной контрразведке Германии расследуют около 600 случаев возможных связей военных с праворадикалами и неонацистами. Около 20 из этих 600 случаев приходится на KSK.

В последние годы в KSK сформировалась негативная репутация из-за инцидентов, связанных с праворадикальными взглядами спецназовцев этого подразделения. В 2017 году у инструктора KSK обнаружили схрон оружия и боеприпасов. А в апреле того же года на прощальной вечеринке одного из командиров KSK гости слушали неонацистский рок и использовали нацистское приветствие, состоящий из поднятия правой руки под углом 45 градусов с распрямленной ладонью.

Также министр обороны Германии заявила, что из арсенала KSK пропали 48 000 патронов и 62 кг взрывчатки, а следователям предстоит выяснить, куда они делись. Еще неизвестно, это результат хищения или небрежного учета.

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