Россия хотела, чтобы Беларусь передала ей 95% своего суверенитета, - посол
Об этом рассказал белорусский посол в РФ Владимир Семашко, отвечая на вопрос, возможно ли углубление интеграции без ущерба суверенитету страны, передает Белта.
"Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда к Сочи нам положили первое предложение, не буду называть авторов с российской стороны... Президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется. Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее", - заявил дипломат.
При этом он отметил, что, если говорить о Европейском Союзе, то там только 18% функций государства были отданы на наднациональный уровень, а другие оставались национальными.
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"А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных", - добавил Семашко.
Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о создании в рамках интеграции общего правительства и парламента.
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