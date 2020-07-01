Рассчитывать на себя и искать работу. Депутаты советуют не надеяться на соцвыплаты во время кризиса

1 июля, 2020, 12:01

В условиях коронакризы украинцам стоит рассчитывать на себя, а не на соцвыплаты, а также выбрать активный подход к поиску работы

Такие советы дали депутаты Верховной Рады в программе "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо" в ответ на просьбу ведущего дать предметную совет зрителям.

Не стоит рассчитывать на социальные выплаты, ведь с большой вероятностью государство недополучает много денег, говорит Владимир Цабаль, нардеп от фракции "Голос", секретарь бюджетного комитета Рады.

"У меня только один совет: рассчитывать на свои силы. Конечно, надо отстаивать свои права, чтобы государство помогало, но рассчитывать на свои силы. Ибо то, как была провалена политика по поддержке людей и бизнеса во время первых трех месяцев пандемии, показало, что государство не выполняет даже те вещи, которые обещала ", - сказал Цабаль.

Совет Нины Южанина, народного депутата от "ЕС", представительницы финансового комитета, лежит в той же плоскости.

"Я бы еще хотела предложить гражданам быть более активными в поиске работы. Я недавно видела большое количество предложений по рабочим профессиям. Мне кажется, это одно из коммунальных предприятий Киева, и оно предлагает заработную плату от 18 до 24 тыс. грн. Это как раз те специальности, в которых есть большая потребность и дефицит ", - отметила Южанина.

По ее словам, ситуация меняется, и в Украине можно найти достойную зарплату.