Раде рекомендуют привязать прожиточный минимум к средней зарплате
Об этом сообщили в пресс-службе комитета ВР.
Документом предлагается привязать прожиточный минимум к средней зарплате в год.
Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в 2021 году будет на уровне 3 682 грн, что позволит повысить соцзащиту населения.
"Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирование государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", - сообщили в комитете.
При этом процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее 40% в 2021 году и не менее 50% в 2031 году.
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