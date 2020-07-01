Раде рекомендуют привязать прожиточный минимум к средней зарплате

1 июля, 2020, 22:07

Комитет ВР по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения

Об этом сообщили в пресс-службе комитета ВР.

Документом предлагается привязать прожиточный минимум к средней зарплате в год.

Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в 2021 году будет на уровне 3 682 грн, что позволит повысить соцзащиту населения.

"Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирование государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", - сообщили в комитете.

При этом процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее 40% в 2021 году и не менее 50% в 2031 году.